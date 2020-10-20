РИАМО - 20 окт. Входной флигель в музее-заповеднике писателя Антона Чехова «Мелихово» в городском округе Чехов готов к открытию, но с посещением пристройки посетителям придется подождать несколько недель, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Новая пристройка повысит пропускную способность музейного комплекса и уровень комфорта для каждого посетителя.

«В музейно-информационном центре гости смогут получить необходимую информацию о программах музея и его филиалов, о достопримечательностях городского округа и всю необходимую информацию для путешественника», – говорится в сообщении.

Новое здание обзавелось двумя кассами, музейно-информационным центром, сувенирным магазином и служебными помещениями.

Реконструкция музея проводилось в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Для постройки флигеля было потрачено 15 миллионов рублей из областного бюджета.