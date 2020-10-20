РИАМО - 20 окт. Гагаринский районный суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства средств бывшего министра по вопросам открытого правительства Михаила Абызова в размере более 32 миллиардов рублей, передает ТАСС.

Ранее Генпрокуратура обратилась с иском в суд о взыскании с Абызова и подконтрольных ему иностранных компаний в доход РФ. В ведомстве отметили, что эти деньги являются незаконным доходом, который был получен в нарушение установленных антикоррупционным законодательством запретов и ограничений.

«Судом удовлетворен иск прокуратуры в отношении Абызова», - сказала собеседница агентства.

В 2017 году Абызов владел контрольным пакетом акций «СИБЭКО» — они были оформлены на подконтрольные ему оффшорные компании. Бывший министр скрывал данный факт и подкупил сотрудников организации для дальнейшей продажи своей доли. Сумма подкупа составила 78 миллионов рублей.

Стоимость арестованного имущества бывшего министра в общей сложности составляет более 32 миллиардов рублей.

Всего соучастниками Абызова стали 15 лиц. Четверо из фигурантов дела находятся в международном розыске.​