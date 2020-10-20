РИАМО - 20 окт. В повседневной жизни школьника большую роль играет режим дня, он дисциплинирует, помогает быть собранным, особую актуальность он приобретает при дистанционном обучении, говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

«Правильно организованный режим дня позволит предотвратить раздражительность, возбудимость и сохранит трудоспособность ребёнка в течение дня. Если вы заметили, что ваш ребенок сильно устае, к концу дня становится вялым и нервным, а успеваемость страдает, постарайтесь правильно организовать его режим, и негативные симптомы, скорее всего, исчезнут», - говорится в сообщении.

Примерные нормы ночного сна составляют для учеников 1-4 классов - 10–10,5 часа, в 5-7 классе - 10,5 часа, в 6-9 классе — 9-9,5 часа, в 10-11 классе – 8-9 часов. Первоклассникам рекомендуется организовывать дневной сон продолжительностью до 2 часов.

Для преодоления проблем с засыпанием следует соблюдать ряд правил. Так, лучше всего ложиться спать и вставать в одно и то же время, не нужно даже временно сдвигать привычные часы сна. Следует ограничивать после 19:00 эмоциональные нагрузки (шумные игры, просмотр фильмов).

Также рекомендуется сформировать собственные полезные привычки (ритуал): вечерний душ или ванна, прогулка, чтение.

Кроме того, следует обратить внимание на спальное место. Кровать у школьника должна быть ровной, не провисающей, с невысокой подушкой, а комнату нужно хорошо проветривать.

«Питание школьника - это тоже часть режима дня. От него зависит гармоничное развитие молодого организма. Во время пандемии лучше минимизировать посещение магазинов и запастись полезными продуктами длительного хранения», - уточняется в материале.

В детском рационе советуют сократить количество молочных продуктов, которые содержат большое количество жиров, например, плавленых сыров, несмотря на то что они имеют долгий срок хранения. Эти продукты не обеспечат ребенка кальцием и витамином D, в отличие от натуральных.​