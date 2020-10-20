РИАМО - 20 окт. В сквере на пересечении Фрунзенской набережной и 1-й Фрунзенской улицы планируется установить памятник маршалу Советского Союза А.М. Василевскому, сообщается на сайте Мосгордумы.

Такое решение приняли единогласно на заседании комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме.

«Финансирование изготовления и установки монумента будет осуществлено общероссийской общественно-государственной организацией «Российское военно-историческое общество». По итогам проведенного творческого конкурса из 13 проектов выбран макет архитектора А.В. Белого и скульптора А.Д. Чебаненко», - сказал председатель комиссии Игорь Воскресенский.

Чебаненко отметил, что рядом с министерством обороны РФ данный монумент будет смотреться логично.

«Авторская группа сделает все возможное, чтобы получился достойный памятник, который отражал бы величие полководца. Мы держим связь с семьей Василевского и вместе найдем правильное художественное решение образа маршала», - добавил скульптор.

Василевский — один из наиболее выдающихся полководцев Великой Отечественной войны. Его оценки военно-стратегической обстановки были безошибочны. Именно он разработал беспрецедентную Маньчжурскую операцию.