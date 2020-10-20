РИАМО - 20 окт. В Москве стало происходить меньше аварий с участием мотоциклистов, их число снизилось на 15% по сравнению с прошлым годом, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

«Количество погибших в таких ДТП уменьшилось на 36%, раненых — на 15%», - говорится в сообщении.

В нынешнем году в таких авариях погибло 28 человек. Еще 592 получили ранения. В прошлом году этот показатель был 44 и 693 человека соответственно.

Осень плохо влияет на количество аварий в Москве. В этом время года количество ДТП с мотоциклистами вырастает.

«Мотоциклисты продолжают выезжать на дороги после закрытия мотосезона, и это становится все опаснее при осеннем похолодании», - говорится в сообщении.