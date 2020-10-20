РИАМО - 20 окт. Сотрудники Главгосстройнадзора Подмосковья выявили нарушения, связанные со строительством культурно-оздоровительно комплекса «Солнечная поляна», находящего в городском округе Истра, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В Истре на площади более 6 гектаров располагается 8 объектов недвижимости, относящихся к культурно-оздоровительному комплексу «Солнечная поляна». На данный момент на территории ведется возведение детского сада для детей с ДЦП, храм во имя Веры, Надежды и Любови и матери их Софии, а также дача для детей сирот Елизаветинского детского дома. В ходе проверки объектов возведения инспекторами были обнаружены нарушения в организации строительства и исполнительной документации. Подрядчик уже преступил к исправлению полученных замечаний.

«Строительство комплекса ведется согласно графику. На данный момент инспекторами проведено четыре плановых проверки, предстоит еще три. Выявленные нарушения застройщик обязан устранить в срок до 28 октября», – отметил начальник Главгосстройнадзора Подмосковья Артур Гарибян.

Согласно данным проекта, детский сад обзаведется бассейном, кинозалом, библиотекой, раздевалками, спальнями, кабинетами логопеда, психолога и медицинским, а еще необходимыми техническими и административными помещениями.