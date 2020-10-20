РИАМО - 20 окт. В Москве оперативники задержали мужчину, подозреваемого в нанесении ножевого ранения своему знакомому, драка произошла в хостеле, сообщается на сайте «МВД Медиа».

«Задержан подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В хостеле на Нижней Красносельской улице между двумя знакомыми возник словесный конфликт. Один из мужчин схватил кухонный нож и ударил своего оппонента.

«Следователем <...> возбуждено уголовное дело. <...> Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - добавила Волк.