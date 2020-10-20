РИАМО - 20 окт. На заседании комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме был избран ее председатель, им стал Игорь Воскресенский, сообщается на сайте столичного парламента.

Как уточнил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников, состав комиссии был утвержден 30 сентября этого года.

«Председателем комиссии по монументальному искусству был единогласно избран академик Российской академии художеств, почетный архитектор РФ, заслуженный архитектор РФ, вице-президент Союза архитекторов России, член Союза Московских архитекторов, член Московского Союза художников, председатель комиссии по монументальному искусству в 2015-2020 годах Игорь Воскресенский», - отметил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

Воскресенский поблагодарил всех за доверие и отметил, что в последние годы решениям о монументально-художественном оформлении города придается серьезное значение.