РИАМО - 20 окт. На данный момент 96% столичных учителей проводят уроки для 540 тысяч учеников 1-5 классов в очном формате и онлайн-занятия для 500 тысяч учащихся 6-11 классов, говорится в сообщении пресс-службы департамента образования и науки Москвы.
Школьники из 6-11 классов будут учиться с помощью сервисов «Московской электронной школы» в течение двух недель.
«Онлайн-занятия проходят по системе видеоконференцсвязи, вшитой в МЭШ. Это уникальная разработка Москвы, реализованная в максимально короткий срок в связи с пандемией коронавируса», - говорится в сообщении.
На данный момент пользователями МЭШ являются более 2 миллионов человек. Более 600 тысяч учеников и учителей одномоментно подключаются к ее сервисам.
Число уникальных запросов в секунду в «Московской электронной школе» достигает почти 90 тысяч – это в три раза больше, чем в весенний период.
Неправильно. Хотя в словарях норму еще не закрепили, но общепринятым является ударение на «и»
ковИд
Верно. Хотя в словарях норму еще не закрепили, общепринятым является именно такое произношение
Островитянин
Ни одного случая заражения коронавирусом нет во многих странах Океании. Соответственно, на этих островах не было карантина, «маскобесия» и дистанционки. Возможно, вы оттуда – или вам просто повезло и вы смогли абстрагироваться от всех коронавирусных проблем и ковидного инфопотока.
Хороший результат. Видно, что вы интересуетесь пандемией, но не становитесь ее фанатиком. Если речь зайдет о мерах профилактики по распространению коронавирусной инфекции – масочном режиме, соблюдении дистанции, закрытии или открытии границ – вы с легкостью поддержите разговор и без проблем поймете все используемые неологизмы.
Вы хорошо осведомлены насчет новых неологизмов. Возможно, вы филолог или работаете в СМИ. Скорее всего, ваше утро начинается с просмотра новостей и поиска новой информации о ситуации с коронавирусом. Осведомленность – это хорошо, главное, отличать правдивую информацию от фейковой.
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