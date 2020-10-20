РИАМО - 20 окт. За девять месяцев текущего года в Московской области ликвидировали 34 подпольной нарколаборатории в 19 муниципалитетах, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Подмосковья.

«В Московской области на заседании Антинаркотической комиссии обсудили результаты работы правоохранительных органов по пресечению преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, организацию наркологической помощи и медицинскую реабилитацию больных наркоманией», - говорится в сообщении.

Большая часть синтетических наркотиков производится именно на базе таких лабораторий. В Орехово-Зуевском, Раменском и Богородском городских округах лабораторий выявили больше всего.

С начала 2020 года правоохранители региона выявили 6,3 тысячи наркопреступлений, это на 2,3% выше уровня прошлого года. Также зарегистрировано 57 преступлений, связанных с организацией либо содержанием притонов.

В регионе также проверили более 2 тысяч мест массового досуга молодежи – это ночные клубы, дискотеки, в том числе на открытом воздухе Open-air, бары, кальянные, лесопарковые зоны, парки культуры и отдыха, скверы.

«В результате проверок возбуждено 11 уголовных дел по линии незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, которые были выявлены на объектах массового досуга в Воскресенске, Волоколамске, Дмитрове, Дубне, Егорьевске, Жуковском, Красногорске, Люберцах и Мытищах», - говорится в сообщении.

По имеющимся данным, сложная оперативная обстановка и опасная наркоситуация отмечается в Люберцах, Одинцове, Балашихе, Красногорске, Подольске, Мытищах, Пушкине, Орехово-Зуевском, Богородском и Сергиево-Посадском городских округах. В этих муниципалитетах отмечается почти половина выявленных преступлений и больных наркоманией в Подмосковье.

С начала года за незаконный оборот наркотиков к уголовной и административной в Подмосковье привлекли 101 подростка. Ученики школ и колледжей выступают в качестве курьеров и закладчиков, при этом не употребляя наркотики.

Переписка о передаче наркотиков обычно ведется в соцсетях и мессенджерах. Молодежь часто покупается на возможность легкого заработка. В результате подростки оказываются вовлеченными в незаконный оборот наркотиков.

Областным наркологическим диспансером зафиксирован высокий уровень заболеваемости наркоманией в Серпухове, Орехово-Зуеве, Серебряных Прудах и Подольске. Несовершеннолетние потребители наркотиков поставлены на учет в 35 городских округах. Больше всего таких случаев зарегистрировали в Подольске, Балашихе, Богородском округе и Сергиевом Посаде.

«Родителям важно знать о досуге своих детей, с кем они общаются, а если у ребенка появились личные деньги, необходимо выяснить откуда и за какие услуги получено вознаграждение. Бдительность и внимание родителей может спасти подростка от несчастья», - сказал зампред правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.

Главное управление региональной безопасности Московской области ведет ежедневный мониторинг интернет-ресурсов, распространяющих наркотические вещества на территории Московской области, информация о которых направляется в Роскомнадзор для блокировки.