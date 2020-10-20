РИАМО - 20 окт. В Подмосковье можно хорошо провести время с семьей после рабочей недели - покормить альпака, посетить экскурсию на фабрике мороженого или посмотреть на старинные авто, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«Покормить морковкой пушистых альпака, посмотреть коллекцию ретротехники, поиграть в пейнтбол, сходить на кулинарный мастер-класс или просто расслабиться на природе вдали от города», - говорится в сообщении.

Любителям животных стоит наведаться на ферму «Российские альпаки». Экскурсия длится 1,5-2 часа. За это время можно успеть погулять по ферме, покормить альпака и сфотографироваться с ними, побывать в фермерской мастерской и узнать, что можно связать из шерсти этих животных. На ферме также живут ламы, коза и верблюд.

Еще можно записаться на экскурсию на фабрику мороженого «Чистая линия». За 1,5 часа там расскажут, откуда берется вкусное молоко, с какими ингредиентами его смешивают, как пломбир фасуют по стаканчикам и укрывают вафлями. Также в программе — мастер-класс по украшению мороженого топпингами и сладким конфетти, дегустация десертов и вкусные подарки.

Еще можно отправиться в музей техники Вадима Задорожного. Это крупнейший в России частный музей, посвященный автомобилям и боевому транспорту, где представлены коллекции советских, американских и европейских автомобилей, мотоциклы, стрелковое оружие и предметы быта, правительственные люксовые авто и кабриолеты первых лиц, в том числе ЗИС-115, на котором ездил Сталин.

Для интересующихся историей личности в Подмосковье есть музей-заповедник «Бородинское поле». Поле битвы можно увидеть с батареи Раевского. Также можно прогуляться по центральной части Бородинского поля в сопровождении экскурсовода.

Для более активного отдыха можно отправиться в парк-отель «Воздвиженское», покататься на квадроциклах, поиграть в пейнтбол или лазертаг, в теннис, порыбачить. Женщины могут побаловать себя современным SPA-комплексом с обертыванием и массажем. Для детей созданы веревочные городки и лабиринты.

Нечто подобное есть и в загородном клубе ArtiLand. Речь идет о экологически чистой воде, органических продуктах с собственной фермы, целом комплексе банных и SPA-процедур, рыбалке и дискотеках.

Любителей прекрасного приглашают в музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим», где представлены предметы из крупнейших усадеб. Некоторые из них показаны широкой аудитории впервые. Гости могут увидеть богатейшие коллекции живописи и гравюр, стекла и фарфора, оружия XVI-XVIII века и других уникальных предметов искусства.

Познакомиться с туристическими жемчужинами Подмосковья можно в подкасте «Путь-дорога», который запустило Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО). Ведущие расскажут слушателям не только о достопримечательностях региона, но и о местах для активного отдыха с семьей и друзьями. Слушать новые выпуски подкаста можно в любом удобном приложении, соцсети «ВКонтакте», а также на сайте «Путь-дорога».

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