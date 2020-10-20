РИАМО - 20 окт. В полицию по Пресненскому району поступило заявление от потерпевшего, у которого украли более 7,4 миллиона рублей с аккаунта в букмекерской конторе, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«(Гражданин — ред.) путем обмана завладел принадлежащими ему денежными средствами в размере 7 473 000 рублей», - сказал собеседник агентства.

Потерпевший просит принять меры. По его словам, с мошенником у него была устная договоренность об использовании аккаунта.

Полиция проводит проверку.