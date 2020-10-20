РИАМО - 20 окт. Московские медицинские работники оставили свои машины на парковках города бесплатно свыше 50 тысяч раз, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП).
Бесплатная парковка предоставляется медикам, задействованным в борьбе с Covid-19 с 13 апреля текущего года, однако помимо врачей, которые все время находятся «на передовой», есть еще и волонтеры, наделенные правом бесплатного паркинга с 3 мая из-за своего вклада в общее дело.
«Все городские парковки – как уличные, так и со шлагбаумом – для медработников и волонтеров, помогающих при борьбе с коронавирусом, остаются бесплатными. Так мы хотим поддержать тех, кто находится на передовой борьбы с пандемией», – говорится в сообщении.
Для подтверждения права на льготу, столичный департамент здравоохранения и волонтерские организации занимаются формированием списков сотрудников, а после передают данные департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
С момента начала пользования бесплатной парковкой волонтеры припарковались в Москве 5,5 тысячи раз.
Неправильно. Хотя в словарях норму еще не закрепили, но общепринятым является ударение на «и»
ковИд
Верно. Хотя в словарях норму еще не закрепили, общепринятым является именно такое произношение
Островитянин
Ни одного случая заражения коронавирусом нет во многих странах Океании. Соответственно, на этих островах не было карантина, «маскобесия» и дистанционки. Возможно, вы оттуда – или вам просто повезло и вы смогли абстрагироваться от всех коронавирусных проблем и ковидного инфопотока.
Хороший результат. Видно, что вы интересуетесь пандемией, но не становитесь ее фанатиком. Если речь зайдет о мерах профилактики по распространению коронавирусной инфекции – масочном режиме, соблюдении дистанции, закрытии или открытии границ – вы с легкостью поддержите разговор и без проблем поймете все используемые неологизмы.
Вы хорошо осведомлены насчет новых неологизмов. Возможно, вы филолог или работаете в СМИ. Скорее всего, ваше утро начинается с просмотра новостей и поиска новой информации о ситуации с коронавирусом. Осведомленность – это хорошо, главное, отличать правдивую информацию от фейковой.
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