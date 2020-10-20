РИАМО - 20 окт. Строительство путепровода на пересечении с железнодорожными путями Белорусского направления МЖД у платформы Жаворонки выполнено на 65%, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы.

«Ведутся работы по устройству двух разворотных эстакад и путепровода через Можайское шоссе, возведение подпорных стен на подходе к путепроводу через Можайское шоссе», - сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Выполнено переустройство и строительство новых инженерных коммуникаций на более чем 40 километров. Смонтировано также 1,6 тысячи тонн металлического пролетного строения на путепроводе.

«Мы ежегодно формируем дополнительные списки путепроводов через железную дорогу. В настоящее время два путепровода в строительстве, на одном ведется реконструкция, три находятся в проектировании», - добавил Загрутдинов.