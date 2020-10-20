РИАМО - 20 окт. Мэрия Москвы организует проверку в отношении сервисов доставки «Яндекс.Еда» и Delivery Club на предмет возможного нарушения антимонопольного законодательства при установлении тарифов для развоза еды из ресторанов, передает «Интерфакс».

Вопрос о тарифах подняли в совете по стратегическому развитию и реализации нацпроектов при правительстве Москвы. Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России, уполномоченный по защите ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов пожаловался, что в столице появилась монополия сервисов доставки, операторы на свое усмотрение устанавливают стоимость доставки в размере до 35% от стоимости заказа.

«По словам Миронова, в ситуации, когда рестораны не могут работать, кроме как через доставку, и лишены выбора, им приходится платить эти 35% и уходить «в еще больший минус»​, что делает их работу «абсолютно нерентабельной». Он предложил проверить действия служб доставки с точки зрения антимонопольного законодательства.

В свою очередь заммэра города по экономической политике Владимир Ефимов пообещал детально изучить проблему. По его словам, в случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства от имени правительства Москвы будет написано обращение в Федеральную антимонопольную службу.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников также попросил Ефимова разобраться в этой ситуации.

В пресс-службе «Яндекс.Еды» заявили, что готовы к диалогу и изучению вопроса. В свою очередь в Delivery Club также сообщили о готовности к обсуждению тарифов доставки из ресторанов.