РИАМО - 20 окт. Во временные госпитали на ВДНХ и в автомобильном торговом центре «Москва» во вторник поступили первые пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения столицы.
«Пациентам уже оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Госпитали оснащены самым современным медицинским оборудованием: передвижными рентген-аппаратами, мобильными компьютерными томографами, которые позволяют провести необходимую лучевую диагностику», - говорится в сообщении.
В данные госпитали привозят пациентов с легкой и средней тяжестью течения Covid-19. Заболевшему сразу проводят все нужные анализы и исследования.
Кроме того, в госпиталях оборудовали палаты интенсивной терапии с аппаратами ИВЛ. Для заболевших предусмотрены комфортные условия пребывания, к каждой койке подведен кислород, есть кнопка вызова медперсонала.
В госпиталях предусмотрен электронный документооборот. В электронную систему персонал медучреждений вносит историю болезни, а пациенту выдают QR-код. Доступ к истории болезни каждого пациента появляется в планшетах у всех сотрудников госпиталя, каждый день в систему вносятся назначения докторов, результаты анализов и другая важная информация.
Неправильно. Хотя в словарях норму еще не закрепили, но общепринятым является ударение на «и»
ковИд
Верно. Хотя в словарях норму еще не закрепили, общепринятым является именно такое произношение
Островитянин
Ни одного случая заражения коронавирусом нет во многих странах Океании. Соответственно, на этих островах не было карантина, «маскобесия» и дистанционки. Возможно, вы оттуда – или вам просто повезло и вы смогли абстрагироваться от всех коронавирусных проблем и ковидного инфопотока.
Хороший результат. Видно, что вы интересуетесь пандемией, но не становитесь ее фанатиком. Если речь зайдет о мерах профилактики по распространению коронавирусной инфекции – масочном режиме, соблюдении дистанции, закрытии или открытии границ – вы с легкостью поддержите разговор и без проблем поймете все используемые неологизмы.
Вы хорошо осведомлены насчет новых неологизмов. Возможно, вы филолог или работаете в СМИ. Скорее всего, ваше утро начинается с просмотра новостей и поиска новой информации о ситуации с коронавирусом. Осведомленность – это хорошо, главное, отличать правдивую информацию от фейковой.
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