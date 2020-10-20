РИАМО - 20 окт. Во временные госпитали на ВДНХ и в автомобильном торговом центре «Москва» во вторник поступили первые пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения столицы.

«Пациентам уже оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Госпитали оснащены самым современным медицинским оборудованием: передвижными рентген-аппаратами, мобильными компьютерными томографами, которые позволяют провести необходимую лучевую диагностику», - говорится в сообщении.

В данные госпитали привозят пациентов с легкой и средней тяжестью течения Covid-19. Заболевшему сразу проводят все нужные анализы и исследования.

Кроме того, в госпиталях оборудовали палаты интенсивной терапии с аппаратами ИВЛ. Для заболевших предусмотрены комфортные условия пребывания, к каждой койке подведен кислород, есть кнопка вызова медперсонала.

В госпиталях предусмотрен электронный документооборот. В электронную систему персонал медучреждений вносит историю болезни, а пациенту выдают QR-код. Доступ к истории болезни каждого пациента появляется в планшетах у всех сотрудников госпиталя, каждый день в систему вносятся назначения докторов, результаты анализов и другая важная информация.

Текстовая трансляция

20 ОКТЯБРЯ

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- Большинство таксистов Москвы не соблюдают требования профилактики Covid‑19. Агрегаторы не контролируют и не обеспечивают средствами защиты и дезинфекции водителей такси.

- В столице не будут закрывать промышленные производства из-за ситуации с Covid-19. На предприятиях соблюдаются все меры безопасности.

- Россиян могут начать прививать «Спутником V» в конце ноября. Сейчас вакцину производят на пяти площадках.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 16 319 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 352 больных. В Москве - 4 999 .

- В столице существует запас прочности в медицинской системе, поэтому ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией можно вводить медленным темпом.

Кто такие «Ковидиоты» и «карантье»: знаешь ли ты новые слова пандемии? 10 вопросов | Пройден 114 раз Новые времена - новый язык. Пройди тест РИАМО и проверь, успеваешь ли ты за ходом истории и понимаешь ли речь эпохи коронавируса. Начать тест Кто такие «Ковидиоты» и «карантье»: знаешь ли ты новые слова пандемии? (1/0) Кто такие коронаскептики? Фото Пелагия Тихонова © РИАМО Верно Те, кто отрицает необходимость карантинных мер Нет. Но для этого явления тоже есть название, мы дойдем до него Люди, которые ругают других за отсутствие масок и перчаток Нет, это просто домоседы Фанаты сидеть дома Кто такие «Ковидиоты» и «карантье»: знаешь ли ты новые слова пандемии? (2/0) А чем ковид-диссиденты отличаются от коронаскептиков? Фото gifer.com © Вы серьезно? Они отрицают разные болезни: ковид-диссиденты – ковид, а коронаскептики – коронавирус Нет, это короноики! Ковид-диссиденты считают, что масок недостаточно – нужно носить защитные костюмы Верно! 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