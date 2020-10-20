РИАМО - 20 окт. Свыше 3,5 тысячи учеников из 27 образовательных учреждений Московской области принимают участие в национальном исследовании качества образования, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Подмосковья.

«Сегодня в исследовании приняли участие более 2 тысяч подмосковных шестиклассников, а 22 октября – более 1,5 тысяч восьмиклассников»,– сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Исследование проводят на компьютере. Работа занимает не более часа и составляет немногим более 20 заданий.

«Полученные результаты помогут дать оценку качеству общего образования», – пояснила Каклюгина.