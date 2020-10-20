РИАМО - 20 окт. В Лобне было возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота оружия и халатности, приведшей к смерти подростка, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

Дело возбудили по части 2 статьи 293 УК РФ «Халатность» и части 2 статьи 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

«По предварительным данным следствия, 20 октября 2020 года в руках у 14-летнего мальчика сдетонировал противотанковый патрон времен Великой Отечественной войны. От полученных ранений ребенок скончался», - говорится в сообщении.

На месте ЧП работают следователи и криминалисты ГСУ СК России по Подмосковью, проводится осмотр.

Следствию предстоит установить, как боеприпас оказался в руках у подростка. Всем обстоятельствам данного ЧП будет дана правовая оценка.