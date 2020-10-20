РИАМО - 20 окт. Парк культуры и отдыха в Лосино-Петровском планируют открыть 7 ноября после благоустройства, он станет одним из самых комфортных и современных культурных пространств города, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

На сегодняшний день готовность парка оценивается в 75%. В нем произведена уборка территории, близка к завершению работа по обустройству пешеходных и велодорожек, продолжается возведение амфитеатра на берегу Клязьмы с летним кинотеатром.

«Проект благоустройства нацелен на создание в Лосино-Петровском комфортного и современного городского парка для всех групп населения», - отметил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Предполагается, что главная аллея проведет посетителей парка по его «магнитам», которые будут сопровождаться лавочками, детскими и спортивными площадками, различными архитектурными формами и, конечно, светом.

«Также в завершающей стадии находятся работы по устройству настила на лодочной станции, установка лавочек и урн», – говорится в сообщении.

Парк станет местом, где каждый посетитель сможет комфортно провести время, там будет оформлено две входные группы. Главный вход встретит посетителей яркими неоновыми буквами, которые будут заключены в цветной бокс уже 7 ноября. Вторая входная группа расположится со стороны церкви иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».