РИАМО - 21 окт. В Московской области со среды до 7 ноября закрыты для посещения здания музеев, соответствующее постановление подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Граждане не смогут посещать организации, которые осуществляют деятельность музеев, музеев-заповедников и дворцово-парковых музеев. При этом можно будет посещать их для прогулок по территории усадеб и музеев.

Запрет на посещение музеев в регионе будет действовать до 7 ноября.

На фоне роста случаев заболевания коронавирусом в регионе введены меры по борьбе с инфекцией. Например, в общественном транспорте действует масочный режим, рекомендуется также надевать перчатки. Носить маску необходимо также в общественных местах. А еще гражданам старше 65 лет рекомендовали оставаться дома.