РИАМО - 20 окт. Водители такси в Подмосковье запустили флешмоб, чтобы напомнить пассажирам о необходимости ношения маски в машине такси, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«При посадке в машину пассажир должен обязательно надеть средство индивидуальной защиты и не снимать на протяжении всей поездки», - говорится в сообщении.
Для снижения риска заражения в условиях пандемии коронавируса таксисты проводят проветривание салона после каждого пассажира и дважды в день обрабатывают все поверхности, к которым прикасаются пассажиры.
В Подмосковье из-за пандемии коронавируса действует ряд ограничительных мер. Так, граждане должны носить маски в общественном транспорте и в общественных местах.
Неправильно. Хотя в словарях норму еще не закрепили, но общепринятым является ударение на «и»
ковИд
Верно. Хотя в словарях норму еще не закрепили, общепринятым является именно такое произношение
Островитянин
Ни одного случая заражения коронавирусом нет во многих странах Океании. Соответственно, на этих островах не было карантина, «маскобесия» и дистанционки. Возможно, вы оттуда – или вам просто повезло и вы смогли абстрагироваться от всех коронавирусных проблем и ковидного инфопотока.
Хороший результат. Видно, что вы интересуетесь пандемией, но не становитесь ее фанатиком. Если речь зайдет о мерах профилактики по распространению коронавирусной инфекции – масочном режиме, соблюдении дистанции, закрытии или открытии границ – вы с легкостью поддержите разговор и без проблем поймете все используемые неологизмы.
Вы хорошо осведомлены насчет новых неологизмов. Возможно, вы филолог или работаете в СМИ. Скорее всего, ваше утро начинается с просмотра новостей и поиска новой информации о ситуации с коронавирусом. Осведомленность – это хорошо, главное, отличать правдивую информацию от фейковой.
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