РИАМО - 20 окт. Фитнес-клуб сети Alex fitness на юге столицы могут оштрафовать на сумму до 500 тысяч рублей или временно закрыть на срок до 90 дней за необеспечение социального дистанцирования посетителей, сообщил главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Шамиль Мустафаев.

Также в фитнес-клубе выявили нарушение порядка дезинфекции помещений, поверхностей и воздуха.

«В связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией управлением Роспотребназора усилен контроль за соблюдением противоэпидамических мер», - сказал Мустафаев.

По его словам, в заведении не проводили необходимое обеззараживание воздуха с помощью рецикуляторов, а тренажеры стояли так, что в зале не было возможности соблюдать дистанцию. Также в гостевых туалетах не было дозаторов с кожным антисептиком.

Специалисты в ходе проверки выяснили, что в зале не проводили исследования на предмет наличия новой коронавирусной инфекции у сотрудников. Также инспекторы Роспотребнадзора зафиксировали формальное заполнение журналов уборок, отсутствие маркировки на уборочном инвентаре и захламление вспомогательных помещений, где невозможно провести влажную уборку с применением дезинфицирующих средств.

«В связи с выявленными нарушениями в отношении заведения возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 6.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ», - добавил Мустафаев.

Фитнес-клуб располагается на проспекте Андропова. За выявленные нарушения заведению грозит штраф в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на 90 суток.