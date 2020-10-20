РИАМО - 20 окт. В столице начали проект по художественному оформлению фасадов зданий бывших автоматических телефонных станций (АТС), всего граффити украсят 22 здания, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

С 2019 года здания группы компаний «Бизнес-Недвижимость» объединили под брендом в центры «Территория». АТС являются уникальными объектами нежилой недвижимости.

«На сегодняшний день Москомархитектурой согласованы две концепции в разных районах Москвы: Бирюлево Восточное и Орехово-Борисово Южное. Визуальная концепция будет выдержана в единой системе, вне зависимости от расположения объектов», - сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Он уточнил, что здания сохранят свою индивидуальность и историческую значимость, но также будут знакомить горожан и гостей Москвы с историей района.

«Своеобразный визуальный артефакт в глубине жилого квартала, полного однообразной застройки, станет центром повышенного интереса и привлечения новой аудитории», - добавил Кузнецов.

Визуальные концепции для зданий АТС разрабатывает «Студия Артемия Лебедева».