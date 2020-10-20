РИАМО - 20 окт. В 2023 году в Ступине планируют завершить строительство и ввести в эксплуатацию новую школу на 825 учеников, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного Московской области.

В ходе проектирования необходимо уделить внимание удобству, комфорту и безопасности объекта, где будут проходить обучение дети.

«Получена исходно-разрешительная документация, сформирован пакет документов и передан для проведения конкурсных процедур по проектированию объекта», – говорится в сообщении.

Постройка учреждения пройдет в рамках государственной программы Подмосковья «Cтроительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета.