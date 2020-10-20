РИАМО - 20 окт. В Лобне 14-летний мальчик умер от осколочных ранений, которые он получил в результате взрыва снаряда времен Великой Отечественной войны, говорится в сообщении пресс-службы главного следственного управления СК РФ по Московской области.

Инцидент произошел во вторник. На место ЧП сразу же выехали следовали и криминалисты ГСУ СК России по региону.

«Проводится осмотр, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Следствию предстоит установить каким образом боеприпас оказался в руках у ребенка», - говорится в сообщении.

Всем обстоятельствам данного инцидента специалисты дадут правовую оценку.

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