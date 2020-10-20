РИАМО - 20 окт. За вторник в Московской электронной школе провели 3 миллиона сессий онлайн-уроков, МЭШ продолжает корректно работать даже при нагрузке выше той, что легла на нее весной, сообщает оперштаб столицы.

«За сегодняшний день в МЭШ столичные учителя провели 125 тысяч уроков — это около 70% всех школьных занятий», - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе департамента здравоохранения, вчера в МЭШ выявили небольшие сбои, которые оперативно устранили. На сегодня большинство уроков для 6-11 классов в штатном режиме полностью проводятся в МЭШ. Учителям не приходится использовать сторонние платформы.

МЭШ работает стабильно, несмотря на увеличившуюся в три раза нагрузку. Команда проекта круглосуточно отслеживает качество процессов в системе и адаптирует сервис к резко увеличивающемуся числу пользователей.

В МЭШ работает более 2 миллионов пользователей, а одномоментно подключаются к урокам более 600 тысяч учеников и учителей.