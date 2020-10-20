РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 окт. Жители Люберец могут принять участие в конкурсе рисунка «Иллюстрации к сказкам Андерсена», организатором которого выступает Дарвиновский музей, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«У жителей Люберец есть возможность изобразить на бумаге свою картину сказочного мира Андерсена и выслать ее до 1 декабря на конкурс, организованный Дарвиновским музеем. Участникам нужно сфотографировать свою работу и прислать ее на почту lubsaf@darwinmuseum.ru с темой письма «Конкурс иллюстраций». Обязательно нужно указать: имя, фамилию и возраст автора, название сказки. Размер фото - не больше 1 мегабайта», - говорится в сообщении.

Работы должны быть формата А4 или А3, возможные инструменты и техника: простой карандаш, цветные карандаши, гуашь, акварель, акрил и другие.

Победителей выберут в нескольких возрастных категориях. Их имена опубликуют 13 декабря на сайте музея. Дипломы победителям и грамоты участникам вышлют на электронную почту.