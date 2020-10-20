РИАМО - 20 окт. Во вторник умер декан философского факультета МГУ, член-корреспондент Российской академии наук Владимир Миронов, сообщается на сайте факультета.

«Весь коллектив философского факультета глубоко скорбит о невосполнимой потере нашего дорогого руководителя, коллеги, друга. Выражаем наше соболезнование Дагмар Мироновой, родным и близким Владимира Васильевича. Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах», - говорится в сообщении.

Миронов родился 4 апреля 1953 года в Москве. Закончил философский факультет МГУ имени М.В. Ломоносова и аспирантуру в вузе. Начал преподавать на философском факультете МГУ с 1981 года.

Он был награжден благодарностью министерства культуры РФ, серебряной медалью «За вклад в развитие философии», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени и другими наградами.