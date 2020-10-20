РИАМО - 20 окт. Арбитражный суд Москвы поддержал решение управления по жалобе ООО «Протэкс-центр» о нарушении закона о контрактной системе, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС России.

Ранее в управление поступила жалоба ООО «Протэкс-центр» на Московское областное региональное отделение фонда социального страхования РФ. Общество не устраивало определение поставщика через открытый конкурс в электронной форме на изготовление протезов нижних конечностей для инвалидов.

«По итогам рассмотрения Московское областное УФАС России признало жалобу общества необоснованной», - говорится в сообщении.

Не согласившись с указанным решением, общество обратилось в суд.

Арбитражный суд Москвы отказал ООО «Протэкс-центр» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения УФАС.