РИАМО - 20 окт. Московский метрополитен получил гран-при премии «Хрустальная пирамида», которую вручают за достижения в области управления человеческим капиталом, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Метрополитен стал победителем категории HR-проект года. Премией была отмечена работа кадрового блока в пандемию», - говорится в сообщении.

В составе жюри премии были известные директора по персоналу и руководители крупнейших компаний.

Как уточняется на сайте столичной подземки, в метро работают порядка 59 тысяч человек.