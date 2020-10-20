РИАМО - 20 окт. По словам директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, антитела после вакцинации от коронавируса плохо вырабатываются у четырех групп людей — пожилых, пьющих, людей в стрессе и принимающих противовоспалительные препараты, передает «Интерфакс».
«После введения вакцины у кого-то может быть больше, у кого-то меньше антител, у кого-то - совсем маленькое количество. У граждан за 80 лет иммунная система реагирует плохо, гораздо дольше, чем у молодых, ферменты хуже работают, антитела хуже вырабатываются. Есть, конечно, среди них и «сохранные», те, кто ведет здоровый образ жизни, плавает», - сказал Гинцбург.
Он подчеркнул, что антитела плохо вырабатываются у тех, кто злоупотребляет спиртными напитками, которые токсичны для любой размножающейся клетки.
По словам Гинцбурга, если каждый день употреблять по полстакана виски, не пьянея и хорошо себя чувствуя, иммунная система все равно даст отрицательную реакцию.
Также негативно влияет на иммунитет стресс, из-за него плохо вырабатываются антитела.
«Процент, сколько всего таких людей (у которых плохо вырабатываются антитела после введения вакцины - ред.), увидим после подведения статистики по результатам исследований», - сказал Гинцбург.
Эксперт подчеркнул, что вышеуказанные группы плохо реагируют и на другие вакцины.
Неправильно. Хотя в словарях норму еще не закрепили, но общепринятым является ударение на «и»
ковИд
Верно. Хотя в словарях норму еще не закрепили, общепринятым является именно такое произношение
Островитянин
Ни одного случая заражения коронавирусом нет во многих странах Океании. Соответственно, на этих островах не было карантина, «маскобесия» и дистанционки. Возможно, вы оттуда – или вам просто повезло и вы смогли абстрагироваться от всех коронавирусных проблем и ковидного инфопотока.
Хороший результат. Видно, что вы интересуетесь пандемией, но не становитесь ее фанатиком. Если речь зайдет о мерах профилактики по распространению коронавирусной инфекции – масочном режиме, соблюдении дистанции, закрытии или открытии границ – вы с легкостью поддержите разговор и без проблем поймете все используемые неологизмы.
Вы хорошо осведомлены насчет новых неологизмов. Возможно, вы филолог или работаете в СМИ. Скорее всего, ваше утро начинается с просмотра новостей и поиска новой информации о ситуации с коронавирусом. Осведомленность – это хорошо, главное, отличать правдивую информацию от фейковой.
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