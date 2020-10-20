РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 окт. Ученики гимназии имени Подольских курсантов в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска собрали 6960 килограммов макулатуры, больше всех принесли учащиеся 2 «Б-а» класса, сообщается в группе «Гимназия имени Подольских курсантов» в соцсети «ВКонтакте».

«Огромное спасибо всем классам, принявшим участие в акции «Сдай макулатуру - спаси дерево!». Абсолютными победителями стали ученики 2 «Б-а» класса, сдавшие 739,7 килограмма макулатуры», - говорится в сообщении.

Всего в гимназии имени Подольских курсантов собрали 6960 килограммов бумаги и тем самым сохранили жизнь роще из 100 деревьев.