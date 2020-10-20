РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 окт. Свыше 10 заявок о помощи от жителей Подольска поступило в волонтерский центр округа, сообщается в группе «Комитет по делам молодежи Г. о.Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В летний период работа волонтерского центра Подольска не останавливалась ни на секунду. А в связи с введенными мерами было принято решение возобновить работу центра в активном режиме. Так, за прошедшие дни волонтерами было отработано более 10 заявок, и оказана адресная помощь жителям нашего города», - говорится в сообщении.

Также волонтеры округа контролируют соблюдение масочного режима в аэропорту Домодедово.