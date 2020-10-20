РИАМО - 20 окт. К концу 2020 года в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Подмосковье благоустроят еще 46 территорий, включая 14 парков культуры и отдыха, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«Комплексный подход в работе по благоустройству позволяет Московской области уже третий год лидировать в рейтинге Минстроя России по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» среди других регионов России», - сказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Московская область стала одним из лидеров рейтинга среди регионов России по индексу качества городской среды за 2019 год. 59 городов Подмосковья получили оценку «благоприятная городская среда».

Регион занял третье место по индексу качества городской среды второй год подряд.

Одно из наиболее масштабных благоустройств проходило в Серебряных Прудах. Работы велись на улице Ремесленной до пересечения улицы 8 Марта.

«Благоустройство территории позволило создать благоприятные условия для жизни и связал центр городского округа с рекреационными пространствами», - подчеркнул Хайкин.

Большие изменения также появились и в Дзержинском. Там благоустроили сквер имени Пушкина, выполнив устройство подиума и центральной лестницы. Появилась новая уличная система освещения, установлено декоративное ограждение.

«Обновленный памятник поэту, новые дорожки, уютная уличная система освещения, декоративное ограждение, лавочки и качели – превратили сквер в атмосферное пространство эпохи самого Пушкина, в укромных и живописных уголках которого можно прекрасно провести время», - добавил министр.