РИАМО - 20 окт. В Москве шесть из десяти таксистов не соблюдают меры безопасности, введенные в рамках борьбы с распространением коронавируса, это выявили проверки, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
Проверки организуют сотрудники МАДИ и Роспотребнадзора. Проблема заключается в том, что агрегаторы не контролируют и не обеспечивают средствами защиты и дезинфекции водителей такси. В итоге таксисты берут заказы, не имея масок и перчаток, а автомобили не проходят дезинфекцию.
«Из-за политики экономии агрегаторы подвергают опасности пассажиров и провоцируют риск заражения — это недопустимо», - говорится в сообщении.
На сегодняшний день крайне важно соблюдать все предписания Роспотребнадзора для снижения уровня заболеваемости. Столичные власти призвали агрегаторы и таксопарки не подвергать пассажиров опасности и предпринимать все меры по профилактике болезни.
В общественном транспорте, в том числе в такси, обязательно нужно соблюдать масочно-перчаточный режим.
Неправильно. Хотя в словарях норму еще не закрепили, но общепринятым является ударение на «и»
ковИд
Верно. Хотя в словарях норму еще не закрепили, общепринятым является именно такое произношение
Островитянин
Ни одного случая заражения коронавирусом нет во многих странах Океании. Соответственно, на этих островах не было карантина, «маскобесия» и дистанционки. Возможно, вы оттуда – или вам просто повезло и вы смогли абстрагироваться от всех коронавирусных проблем и ковидного инфопотока.
Хороший результат. Видно, что вы интересуетесь пандемией, но не становитесь ее фанатиком. Если речь зайдет о мерах профилактики по распространению коронавирусной инфекции – масочном режиме, соблюдении дистанции, закрытии или открытии границ – вы с легкостью поддержите разговор и без проблем поймете все используемые неологизмы.
Вы хорошо осведомлены насчет новых неологизмов. Возможно, вы филолог или работаете в СМИ. Скорее всего, ваше утро начинается с просмотра новостей и поиска новой информации о ситуации с коронавирусом. Осведомленность – это хорошо, главное, отличать правдивую информацию от фейковой.
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