РИАМО - 20 окт. В рамках реализации программы реновации в столичном районе Нагорный планируют построить три детских сада и две школы, гооврится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.
Он добавил, что также в районе появятся досуговое учреждение, физкультурно-оздоровительные комплексы.
По его словам, благодаря программе реновации в жилых кварталах на юге Москвы появятся новые социальные, спортивные и культурные объекты. А еще в планах развитие транспортной инфраструктуры, благоустройство и озеленение общественных пространств.
Руководитель департамента строительства уточнил, что в районе Нагорный в новые квартиры по реновации переедут жители 53 сносимых домов.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии