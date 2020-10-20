РИАМО - 20 окт. В рамках реализации программы реновации в столичном районе Нагорный планируют построить три детских сада и две школы, гооврится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Для жителей района Нагорный создадут качественную и социально ориентированную городскую среду. <…> Все кварталы реновации направлены на обеспечение жителей необходимыми объектами социальной инфраструктуры», - отметил руководитель департамента строительства города Рафик Загрутдинов.

Он добавил, что также в районе появятся досуговое учреждение, физкультурно-оздоровительные комплексы.

По его словам, благодаря программе реновации в жилых кварталах на юге Москвы появятся новые социальные, спортивные и культурные объекты. А еще в планах развитие транспортной инфраструктуры, благоустройство и озеленение общественных пространств.

Руководитель департамента строительства уточнил, что в районе Нагорный в новые квартиры по реновации переедут жители 53 сносимых домов.