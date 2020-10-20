РИАМО (МЫТИЩИ) - 20 окт. Представители городского округа Мытищи приняли участие в Форуме муниципального сотрудничества «Оборонно-промышленный комплекс – городскому хозяйству», который прошел в Сочи, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В мероприятии приняли участие большинство регионов страны – Владивосток, Москва, Казань, Тольятти, Рязань, Санкт-Петербург. Московскую область представили четыре муниципалитета: Одинцово, Звенигород, Жуковский и Мытищи. Каждое муниципальное образование представило свои новшества и разработки в сфере «Оборонно-промышленный комплекс – городскому хозяйству».

«Некоторые компании хотят из дальних районов перенести производство ближе к столице, здесь мощнее рынок сбыта. Некоторые предприятия, например из Владивостока, Комсомольска-на-Амуре были заинтересованы. Вполне возможно какая-то часть производства будет передислоцирована в Мытищи», - сказала заместитель главы администрации горокруга Ирина Шилова.

Она добавила, что, помимо делегаций из муниципалитетов, широко были представлены предприятия российского УПК, которые представляли свою продукцию городскому хозяйству. На форуме были муниципалитеты, которые с производителями продукции подписывали конкретное соглашение.

«В частности, моих коллег и меня очень заинтересовала работа Марийского машиностроительного завода, который представлял электро-светодиодное освещение и оборудование. Это большая экономия энергетических ресурсов. Вполне допустимо использование таких технологий для территории нашего округа», - отметила Шилова.

По итогам форума городскому округу Мытищи был вручен диплом о внесении округа в 100 лучших муниципалитетов России с серебряным знаком. Также главе городского округа Мытищи Виктору Азарову вручили золотую медаль, которая показывает особенные результаты в межмуниципальном сотрудничестве.