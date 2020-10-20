РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 окт. В подмосковном Подольске произошло тройное столкновение машин, полиция подозревает, что виновник ДТП был пьян, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник правоохранительных органов.

По словам свидетелей, вечером 19 октября на Юбилейной площади предположительно пьяный таксист въехал в другую машину. Из поврежденной машины вышли двое мужчин и напали на виновника ДТП, вырубив его несколькими ударами. Вскоре таксист пришел в сознание, приехала полиция и скорая помощь.

«На Юбилейной площади произошло тройное ДТП без пострадавших. Предположительно таксист был в нетрезвом состоянии. У него взяли анализы на запрещенные вещества», - сказал сотрудник.

Дальнейшие обстоятельства происшедшего выясняются.