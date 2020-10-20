РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 окт. В Подольске определили победителей и призеров смотр-конкурса творческих программ по пропаганде безопасного поведения детей на дорогах, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

На базе Центра дополнительного образования детей «Контакт» микрорайона Климовск прошел финал муниципального смотра-конкурса творческих программ по пропаганде безопасного поведения детей на дорогах среди школьников в дистанционном режиме. В нем приняли участие 286 учащихся из 35 общеобразовательных организаций.

«Победители смотра-конкурса: первое место заняла Дубровицкая школа имени Героя России Монетова; на втором месте Гимназия имени Подольских курсантов и школа №11; на третьем - школа №29 имени Забродина и школа №1», - говорится в сообщении.

В номинации «За активное участие в пропаганде ПДД» призы получили школы№№6, 12, 20, 21, лицеи №№26, 1 поселка Львовский, а также школа-интернат для обучающихся с ТНР. Лучшие творческие работы были направлены на областной конкурс.