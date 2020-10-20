РИАМО - 20 окт. В Московской области выросло количество волонтеров, которые помогают бездомным животным и зооприютам, сообщила председатель правления Альянса защитников животных региона Юлия Рубцова.

«У нас стало больше помощников. Это очень радует, что люди отзываются, помогают любыми способами: привозят, отвозят в ветклинику, помогают приютить на недельку. Хотя, конечно, важнее всего, чтобы не только помогали, а чтобы изначально не бросали», – сказала Рубцова в эфире «Радио 1».

По ее словам, жители Московского региона также стали ответственнее относиться к заведению домашних животных. Так, они больше интересуются, кого именно берут домой, как ухаживать за животным. Также выросло чувство ответственности у заводчиков, которые стали грамотнее объяснять покупателям, что животное – это не игрушка и не стоит брать его на сезон.

«Хотя Россия большая, не всюду ведется такая работа. Если в Москве и Московской области это все на слуху, на виду, то в отдаленных регионах даже маленькие животные иногда живут на улице», – добавила Рубцова.

В свою очередь директор приюта «Зоозащита-плюс» города Серпухов Елена Дядюк также подтвердила увеличение числа волонтеров.

«Люди неравнодушные, очень добрые, они помогают. Стало больше и тех людей, которые приезжают в приют, чтобы забрать себе животное. И тех людей в соцсетях, которых мы и не видим, а они нам помогают. Я выражаю огромную благодарность всем тем, кто этим занимается. Всем, кто помогает найти хозяев для животных», – сказала Дядюк.

В то же время она подчеркнула, что сил волонтеров не хватает, чтобы помочь всем, поэтому нужно продолжать работу, чтобы появлялось меньше бездомных животных.

«Я хотела бы обратиться к тем, кто имеет домашних животных, кто заводит животных дома: стерилизуйте их. Это в первую очередь. Прививки и стерилизация. И тогда не будет этих голодных глаз на улице», – подчеркнула Дядюк.

По ее словам, в Московской области стоит вопрос решения проблемы приютов, которые существуют «на птичьих правах». У всех организаций должен быть адекватный статус и решен вопрос с землей.

«Мне бы хотелось, чтобы администрация Московской области на уровне губернатора услышала тех, кто любит животных. Чтобы животным в приютах было удобнее. Это важно, потому что здесь их стерилизуют, прививают, кормят, лечат, и это самое главное», – заключила Дядюк.