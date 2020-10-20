РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 20 окт. Загрязняющих веществ в воздухе в микрорайоне Силикат в подмосковных Котельниках не выявили, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

Сотрудники отдела экологии и природопользования провели мониторинг состояния атмосферного воздуха в микрорайоне Силикат, дома 32. Одновременно измеряли концентрацию семи загрязняющих веществ: оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, диоксид серы, аммиак, сероводород, формальдегид.

«Результаты измерений показали, что все вышеперечисленные загрязняющие вещества не превышали предельно допустимой концентрации», - говорится в сообщении.

Измерения проводились в присутствии заместителя главы Сергея Джеглава, а также жителей микрорайона «Силикат».

«Уважаемые жители, при выявлении характерных запахов просьба обращаться в отдел экологии и природопользования управления благоустройства по телефону: 8(498)742-20-05», - завершается в сообщении.