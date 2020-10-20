РИАМО - 20 окт. Почти 2 миллиона жителей Подмосковья сделали прививку от гриппа, прививочная кампания продолжается, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

В этом году планируется привить 4,46 миллиона жителей Подмосковья.

«На данный момент вакцинация – это единственный надежный способ защитить себя от гриппа и его возможных осложнений», - рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

На данный момент от гриппа привились около 45% от плана.

Чтобы бесплатно сделать прививку, необходимо при себе иметь паспорт или полис ОМС. Медицинский специалист проведет осмотр на предмет отсутствия противопоказаний и сделает прививку современными вакцинами - «Совигрипп», «Флю-М» и «Гриппол плюс».