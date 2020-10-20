РИАМО - 20 окт. Полтора месяца назад в Подмосковье заработал специализированный центр охраны репродуктивного здоровья подростков, за это время он принял около 300 пациенток, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

Диспансеризацию в центре провели 252 юным пациенткам. Центр рассчитан на 50 посещений в смену и на 10 стационарных коек. Они работают круглосуточно.

«Это современный, соответствующий стандартам оказания медицинской помощи центр, расположенный на базе Долгопрудненской центральной городской больницы», - сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Она добавила, что девушкам нужно особое внимание врачей и создание узкоспециализированного центра.

Подмосковные подростки могут проконсультироваться в центре с 08:00 до 20:00. Направление на консультативный прием жители любого городского округа Подмосковья могут получить у своего лечащего врача.

Кроме того, центр имеет свой канал в «ZOOM». Там проводят телемедицинские консультации.