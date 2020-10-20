РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 окт. Порядка 20 кубометров макулатуры уже сдали участники областного экомарафона «Сдай макулатуру-спаси дерево!» в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«20 кубометров макулатуры сдали красногорцы в рамках экоакции. Экомарафон «Сдай макулатуру-спаси дерево!» завершится 23 октября», - говорится в сообщении.

Принести журналы, газеты, офисную бумагу, картон, книги, тетради, бумажную упаковку можно в четверг с 16:00 до 19:00 в помещение на первом этаже дома №15А по улице Ленина в Красногорске.

«Акция проводится с целью привлечения людей к осознанному потреблению природных ресурсов, а также внести вклад в развитие вторичной переработки отходов», - заключается в материале.