РИАМО - 20 окт. Активисты и волонтеры реутовского отделения «Молодой Гвардии Единой России» возобновили комплексную работу по мониторингу масочного режима в общественных местах и оказанию помощи жителям из групп риска в период пандемии Covid-19, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

«На базе местных отделений партии «Единая Россия» в Подмосковье вновь начали работать волонтерские штабы. Активисты и добровольцы МГЕР проводят рейды по соблюдению масочного режима в общественном транспорте, на транспортных узлах, а также проводят пикеты, которые напоминают жителям о необходимых профилактических мерах по недопущению распространения коронавирусной инфекции», - говорится в сообщении.

Только во вторник в местах наибольшего скопления людей в Реутове работали 30 волонтеров.

«Такие информационные пикеты направлены на привлечение внимания граждан. Они рассказывают о важности использования средств индивидуальной защиты. Также волонтеры информируют людей о мерах профилактики инфекции, призывают по возможности оставаться дома», - сказал руководитель местного отделения «Молодой Гвардии Единой России» Ильнур Сафин.

Он добавил, что жители могут обратиться за помощью добровольцев по номерам горячей линии штаба: 8 (925) 642-89-70, 8 (495) 791-11-01.

Весной в период всеобщей самоизоляции волонтеры местного штаба разносили малоимущим и многодетным семьям продуктовые наборы от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, оказывали помощь людям из групп риска по доставке продуктов первой необходимости из магазинов и аптек.