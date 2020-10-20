РИАМО - 20 окт. В сентябре этого года завершилось благоустройство пешего экологического маршрута «Пушкинская тропа», который соединил усадьбы «Вяземы» и «Захарово», говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Таким образом, сейчас любой желающий сможет, ориентируясь по информационным стендам и знакам пешеходной навигации на маршруте, совершить путешествие по «Пушкинской тропе» как из Захарово в Вяземы, так и в обратном направление. Весь путь можно преодолеть за 1,5 часа. На маршруте установлены лавочки, мосты через речку Вяземка, беседка-навес с тематической зоной «мельница» где можно остановиться и отдохнуть.

«Первыми обустроенную «Пушкинскую тропу» открыли медицинские работники Первой градской больницы, которая строилась на средства, завещанные князем Дмитрием Михайловичем Голицыным «на устройство в столичном городе Москве учреждения Богу угодного и людям полезного». Они высадили аллею хвойных деревьев в рамках акции «Посади дерево – подари жизнь!», - говорится в сообщении

Усадьба «Вяземы» принадлежала роду Голицыных. И бабушка Александра Пушкина состояла в дальнем родстве с Натальей Петровной Голицыной. Юный поэт, находясь в усадьбе «Захарово», пешком ходил с родителями в древний храм в Вяземах, у стен которого похоронен младший брат поэта, бывал во дворце князей Голицыных.

Благоустройство маршрута «Пушкинская тропа» проводилось с 2019−2020 годы Государственным историко-литературным музеем-заповедником А.С. Пушкина на средства гранта «Культурная мозаика малых городов и сел» фонда Тимченко.

В восстановлении «Пушкинской тропы» в формате «народной стройки» принимали участие сотрудники музея-заповедника, местные жители, члены Общественного совета города Голицыно, проекты «Экоцентр Заповедники», «Экоэлектричка», «Усадебные волонтеры», «БорщеВиктори», Клуб путешествий города Звенигород, студенты Западно-Подмосковного института туризма, а также местные историки, археологи и краеведы.

Большой праздник на «Пушкинской тропе» с экскурсиями состоится весной 2021 года.

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