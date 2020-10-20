РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 окт. В подмосковном Подольске в Дубровицком лесу недалеко от СНТ «Озерки» неизвестные вывалили около 10 кубометров строительного мусора, его убрали сотрудники Подольского комбината благоустройства (МУП ПКБ), сообщил начальник территориального отдела «Дубровицкий» Валерий Боярко.

«В ходе рейда сотрудники территориального отдела «Дубровицкий» обнаружили несанкционированный навал мусора вдоль дороги, ведущей через Дубровицкий лес к СНТ «Озерки». Сотрудники МБУ ПКБ убрали и вывезли из этого места около 10 кубометров строительного мусора», - написал Боярко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он поблагодарил сотрудников МБУ ПКБ за оперативность и качественно выполненную работу. Работы по выявлению и устранению несанкционированных навалов продолжат.