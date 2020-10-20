РИАМО - 20 окт. Специалисты Роспотребнадзора проверили Московский государственный технический университет (МГТУ) имени Баумана после сообщений о росте числа заражений в вузе, передает агентство городских новостей «Москва».
Собеседник агентства, который знаком с ситуацией в университете рассказал, что в управлении Роспотребнадзора по Москве приняли решение о закрытии вуза.
«На месте сотрудники констатировали несоблюдение антиковидных мер, было принято решение закрыть вуз», - сказал собеседник агентства.
Ранее в Москве усилили меры по борьбе с коронавирусом в связи с неблагоприятной эпидобстановкой. Например, работодатели столицы обязаны перевести часть сотрудников на удаленку.
Неправильно. Хотя в словарях норму еще не закрепили, но общепринятым является ударение на «и»
ковИд
Верно. Хотя в словарях норму еще не закрепили, общепринятым является именно такое произношение
Островитянин
Ни одного случая заражения коронавирусом нет во многих странах Океании. Соответственно, на этих островах не было карантина, «маскобесия» и дистанционки. Возможно, вы оттуда – или вам просто повезло и вы смогли абстрагироваться от всех коронавирусных проблем и ковидного инфопотока.
Хороший результат. Видно, что вы интересуетесь пандемией, но не становитесь ее фанатиком. Если речь зайдет о мерах профилактики по распространению коронавирусной инфекции – масочном режиме, соблюдении дистанции, закрытии или открытии границ – вы с легкостью поддержите разговор и без проблем поймете все используемые неологизмы.
Вы хорошо осведомлены насчет новых неологизмов. Возможно, вы филолог или работаете в СМИ. Скорее всего, ваше утро начинается с просмотра новостей и поиска новой информации о ситуации с коронавирусом. Осведомленность – это хорошо, главное, отличать правдивую информацию от фейковой.
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