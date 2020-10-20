РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 окт. Большинство жителей микрорайона Климовск Подольска обращались по вопросам социальной сферы и юриспруденции к депутату Мособлдумы на приеме граждан, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Депутат Мособлдумы Павел Максимович и депутат горсовета Денис Бесогонов на днях провели личный прием граждан в Доме культуры «Машиностроитель» в микрорайоне Климовск.

«Горожане обращались по вопросам социального характера, юридической сферы, трудоустройства, определения детей в дошкольные образовательные учреждения, а также оказания материальной помощи в связи со сложной жизненной ситуацией», - говорится в сообщении.

Очная встреча с жителями прошла с соблюдением всех необходимых мер санитарной безопасности.

«Пандемия коронавируса еще не побеждена. Сейчас крайне важно соблюдать требования Росптребнадзора. Отмечу, что именно маски останавливают передачу инфекции наиболее активными распространителями - теми, у кого симптомы еще не проявились», - заключил Максимович.

По его словам, носить маску везде, где есть риск заразиться, — это не просто способ защитить только себя. Это возможность для всех нас защитить друг друга – родных, близких, друзей, знакомых и незнакомых. Это способ спасти жизни, одержать победу над недугом.