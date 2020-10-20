РИАМО (БАЛАШИХА) - 20 окт. В связи со второй волной новой коронавирусной инфекции балашихинское отделение партии «Единая Россия» возобновило работу волонтерского штаба, сообщил член фракции «Единая Россия», депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

Во вторник Ефимов провел заседание волонтерского штаба. В нем приняли участие депутаты совета депутатов Балашихи Ульяна Кондрякова, Александр Евсюткин, Сергей Степашин и члены Исполкома балашихинского отделения партии «Единая Россия».

«Важно, совместно с администрацией Балашихи, управлением социальной защиты, муниципальной Общественной палатой, активистами-волонтерами возобновить экстренную помощь в период второй волны новой коронавирусной инфекции. Особое внимание: ветеранам, пенсионерам, инвалидам и многодетным семьям», - сказал Ефимов.

Он предложил, как и в первое наступление пандемии коронавируса, для координации работы закрепить за каждым избирательным округом депутата – члена фракции «Единая Россия», а также опубликовать горячий телефон для приема обращений граждан в местных СМИ и социальных сетях.

Депутат также попросил местный Исполком силами активистов партийных ячеек организовать контроль проведения работ по дезинфекции подъездов в микрорайонах городского округа.

Председатель совета сторонников местного отделения Александр Евсюткин рассказал, что партийцы уже приступили к раздаче бесплатных масок, в том числе среди образовательных учреждений города.

«Депутатам поступают заявки от детских садов и школ. На сегодня востребованы, прежде всего, средства защиты и дезинфекции. Первая партия масок уже поступила в школу №4 микрорайона Керамик», - отметил Евсюткин.

Всего членами фракции «Единая Россия» в совете депутатов Балашихи в первую волну пандемии было доставлено более 500 продовольственных наборов от губернатора Московской области Андрея Воробьева одиноко проживающим жителям Балашихи.

Телефоны приемной балашихинского отделения партии «Единая Россия»: 8 (495) 552-50-19; 8 (495) 521-12-03.

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