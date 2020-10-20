РИАМО (БАЛАШИХА) - 20 окт. В связи со второй волной новой коронавирусной инфекции балашихинское отделение партии «Единая Россия» возобновило работу волонтерского штаба, сообщил член фракции «Единая Россия», депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.
Во вторник Ефимов провел заседание волонтерского штаба. В нем приняли участие депутаты совета депутатов Балашихи Ульяна Кондрякова, Александр Евсюткин, Сергей Степашин и члены Исполкома балашихинского отделения партии «Единая Россия».
«Важно, совместно с администрацией Балашихи, управлением социальной защиты, муниципальной Общественной палатой, активистами-волонтерами возобновить экстренную помощь в период второй волны новой коронавирусной инфекции. Особое внимание: ветеранам, пенсионерам, инвалидам и многодетным семьям», - сказал Ефимов.
Он предложил, как и в первое наступление пандемии коронавируса, для координации работы закрепить за каждым избирательным округом депутата – члена фракции «Единая Россия», а также опубликовать горячий телефон для приема обращений граждан в местных СМИ и социальных сетях.
Депутат также попросил местный Исполком силами активистов партийных ячеек организовать контроль проведения работ по дезинфекции подъездов в микрорайонах городского округа.
Председатель совета сторонников местного отделения Александр Евсюткин рассказал, что партийцы уже приступили к раздаче бесплатных масок, в том числе среди образовательных учреждений города.
«Депутатам поступают заявки от детских садов и школ. На сегодня востребованы, прежде всего, средства защиты и дезинфекции. Первая партия масок уже поступила в школу №4 микрорайона Керамик», - отметил Евсюткин.
Всего членами фракции «Единая Россия» в совете депутатов Балашихи в первую волну пандемии было доставлено более 500 продовольственных наборов от губернатора Московской области Андрея Воробьева одиноко проживающим жителям Балашихи.
Телефоны приемной балашихинского отделения партии «Единая Россия»: 8 (495) 552-50-19; 8 (495) 521-12-03.
Неправильно. Хотя в словарях норму еще не закрепили, но общепринятым является ударение на «и»
ковИд
Верно. Хотя в словарях норму еще не закрепили, общепринятым является именно такое произношение
Островитянин
Ни одного случая заражения коронавирусом нет во многих странах Океании. Соответственно, на этих островах не было карантина, «маскобесия» и дистанционки. Возможно, вы оттуда – или вам просто повезло и вы смогли абстрагироваться от всех коронавирусных проблем и ковидного инфопотока.
Хороший результат. Видно, что вы интересуетесь пандемией, но не становитесь ее фанатиком. Если речь зайдет о мерах профилактики по распространению коронавирусной инфекции – масочном режиме, соблюдении дистанции, закрытии или открытии границ – вы с легкостью поддержите разговор и без проблем поймете все используемые неологизмы.
Вы хорошо осведомлены насчет новых неологизмов. Возможно, вы филолог или работаете в СМИ. Скорее всего, ваше утро начинается с просмотра новостей и поиска новой информации о ситуации с коронавирусом. Осведомленность – это хорошо, главное, отличать правдивую информацию от фейковой.
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